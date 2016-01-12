خمس أطفال مصر يعانون التقزم.. تعرفى على أسباب الإصابة وطرق حماية طفلك

سوء التغذية وليس نقص التغذية أشهر أسباب التقزم الأطفال

الريف والأقاليم الفقيرة أحد أسباب سوء تغذية الطفل وتقزم الأطفال

أكدت نتائج المسح السكانى الذى قامت به وزارة الصحة والسكان لعام 2014، أن خمس أطفال مصر يعانون من التقزم بسبب مشاكل سوء التغذية وهو ما يحتاج إلى الانتباه لأسباب التقزم الذى تعانيه نسبة كبيرة من أطفال مصر.>وعن هذه الإحصائية التى تفيد معاناة 20% من الأطفال من التقزم بسبب سوء التغذية تقول دكتورة مى سعد الدين مدرس واستشارى الأطفال بمستشفى أبو الريش: اعتماد الأم فى تغذية طفلها على اتباع بعض أساليب الغذائية الخاطئة "سوء التغذية" أحد أسباب تقزم الأطفال، مشيرة إلى أن مشكلة قصر القامة عند الأطفال تكمن فى سوء التغذية وليس نقص التغذية.>واستكملت د.مى قائلة: أغلب الأمهات فى الريف يعتمدن فى تغذية أطفالهن على إعطائهم أطعمة محتوية على الكربوهيدرات ونقص عنصر البروتين نتيجة الفقر وارتفاع الأسعار وضيق الحال، حيث تضطر الأم فى القرى الفقيرة لإعطاء طفلها وجبة تتضمن أرز مسلوق خالى من وجود أى نوع من البروتينات، لذلك نجد الطفل يعانى من زيادة فى الوزن ونقص الحديد والأنيميا وقصر القامة.

وتابعت د.مى قائلة "هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى تعرض الطفل للتقزم وعدم نموه بصورة طبيعية وأهمها:

>1) وجود خلل فى الهرمونات الطفل أحد أسباب تقزم الطفل.

>2) وجود أمراض وراثية.

>3) سوء التغذية أشهر أسباب تقزم الأطفال.

>4) الإصابة ببعض الأمراض القلب والجهاز التنفسى.