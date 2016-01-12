أحمد زكى بدر عن عقار الشرقية :سنحاسب المقصرين وهناك سلوكيات خاطئة من المواطنين

كشف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، تفاصيل حادث انهيار العقار الذى سقط فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث يتكون من 6 أدوار، تسكنه عائلة كاملة، ولم يحصل العقار إلا على ترخيص 3 طوابق فقط "أرضى وطابقين"، ولكن صاحبه بنى 3 أدوار آخرين رغم مخالفته.

وأضاف "بدر" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أنه لا ينكر أن هناك تقصيرا من الدولة فى هذا الأمر، وهناك محاسبة للمقصرين، ولكن هناك سلوكيات من المواطنين خاطئة، مشيرا إلى أن العقار بجانبه قطعة أرض فارغة أراد صاحبها أن ينشئ بها عقارا بعدما حصل على ترخيص بناء، وعندما قام بالحفر فى هذه المنطقة سقط العقار المخالف بالسكان الذين بداخله.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه عندما ذهب إلى معاينة موقع الحادث، اكتشف أن الشارع بأكمله به مخالفات فى المنازل عدا عقار واحد، مشيرا إلى وجود 3 متوفين حتى الآن، و4 آخرين ما زالوا تحت الأنقاض جراء الحادث، مضيفا: "شفت المكان وعاينته وطبقا للقانون الشارع لا يمكن أن يبنى فيه ناطحات سحاب لأنه ضيق".

وأشار إلى أن الدولة فى الـ5 سنوات الأخيرة شهدت مخالفات كثيرة للغاية، ولا يمكن ملاحقتها فى فترة وجيزة، "لا يمكن لأى دولة بالعالم هدم هذا العدد فى وقت قصير".