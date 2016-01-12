أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح سيف اليزل: من الوارد استدعاء هشام جنينة لاستجوابه فى البرلمان

Google+ Print
سامح سيف اليزل: من الوارد استدعاء هشام جنينة لاستجوابه فى البرلمان سامح سيف اليزل: من الوارد استدعاء هشام جنينة لاستجوابه فى البرلمان
قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم " إنه من الوارد استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد تصويت أغلبية البرلمان على ذلك، لاستجوابه فيما يخص تصريحاته بشأن الفساد.

وعن الـ600 مليار جنيه التى قال هشام جنينة إنها تكلفة الفساد فى مصر، قال سيف اليزل، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" إن هذا الرقم مبالغ فيه جدًا، لافتًا إلى أن هذا الملف سيصل البرلمان الأحد المُقْبِل وسيبدأ المجلس فى مناقشته بمنتهى الجدية، وأضاف: "من الممكن أن يصل القرار فى النهاية إلى النائب العام بعد الانتهاء من المناقشة".


>خالد صلاح يطالب بمحاكمة هشام جنينة.. ويؤكد: تقريره مضلل.. وأشد خطرًا على مصر من العمليات الإرهابية.. ورئيس المركزى للمحاسبات إما أخطأ فيحاسب أو مغرض فيحاكم.. ويسأل: هل ينتظر جنينة نهاية سعيدة؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر