سامح سيف اليزل: من الوارد استدعاء هشام جنينة لاستجوابه فى البرلمان

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم مصر " إنه من الوارد استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد تصويت أغلبية البرلمان على ذلك، لاستجوابه فيما يخص تصريحاته بشأن الفساد.

وعن الـ600 مليار جنيه التى قال هشام جنينة إنها تكلفة الفساد فى مصر، قال سيف اليزل، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" إن هذا الرقم مبالغ فيه جدًا، لافتًا إلى أن هذا الملف سيصل البرلمان الأحد المُقْبِل وسيبدأ المجلس فى مناقشته بمنتهى الجدية، وأضاف: "من الممكن أن يصل القرار فى النهاية إلى النائب العام بعد الانتهاء من المناقشة".

خالد صلاح يطالب بمحاكمة هشام جنينة.. ويؤكد: تقريره مضلل.. وأشد خطرًا على مصر من العمليات الإرهابية.. ورئيس المركزى للمحاسبات إما أخطأ فيحاسب أو مغرض فيحاكم.. ويسأل: هل ينتظر جنينة نهاية سعيدة؟