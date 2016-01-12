نشرة ONA للفضائيات| ريهام السهلي تنضم للنهار اليوم.. والمحور تبحث شراكة مع OSN.. وحيوانات مفترسة مع خليل والشناوي على الحياة

إعداد – انجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تعاقدت شاشة النهار اليوم مع الإعلامية ريهام السهلي علي تقديم برنامج توك شو مسائي مقرر بثه خلال شهر فبراير بالتزامن مع الانطلاقة الجديدة للقناة.. للمزيد

أعلن الفنان ايساف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج راديو سكوب علي راديو 90 90 عن زواجه قريبا..للمزيد

تستعد قناة المحور لخريطة برامجية جديدة مقرر لها خلال شهر مارس المقبل، كما تبحث القناة شراء محتوي منOSN..للمزيد

يقدم الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي في برنامج «خلاصة الكلام»، الذي يذاع على قناة الحياة في الساعة 11 من مساء اليوم، حلقة خاصة جدًا عن الحيوانات، من داخل حديقة الحيوان بالجيزة..للمزيد

تستضيف الإعلامية أميرة بدر في برنامجها “أنا والناس” الذي يذاع على فضائية “الحياة 2″ التاسعة مساءً المخرج والمنتج كريم السبكي، الذي يتحدث عن أسباب الهجوم على” السبكية ” التي تعد أكبر شركات الإنتاج السينمائي..للمزيد