الأمم المتحدة تجمع 250 مليون دولار لتعليم أطفال سوريا

>قالت الأمم المتحدة إن المانحين تعهدوا بمبلغ 250 مليون دولار لتعليم أكثر من مليون طفل سورى لاجئ هذا العام لكنها فى حاجة ماسة إلى 500 مليون دولار إضافية لتمويل برنامج تعليم هؤلاء الأطفال فى تركيا ولبنان والأردن.

أدلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي، غوردون براون، بهذا التصريح اليوم الثلاثاء وتعهد بمحاولة جمع ما تبقى من المال الشهر المقبل، قال براون، وهو رئيس وزراء بريطانى سابق، فى بيان إن "رحلات الموت إلى أوروبا" سوف ترتفع فى 2016 طالما أن ستة ملايين طفل سورى مشردين ومليونى طفل لاجئ "يتم استغلالهم وحرمانهم من أى فرصة فى المنطقة".

أضاف أن معدلات زواج الفتيات اللاجئات السوريات ممن فى سن الطفولة تضاعفت، وتشير تقديرات دراسة أجريت مؤخرا إلى أن واحد من بين ثلاثة أولاد أو بنات أصبح يستغل فى عمالة الأطفال.

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