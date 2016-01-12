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وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل إرهابى خطير شرق البلاد

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وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل إرهابى خطير شرق البلاد وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل إرهابى خطير شرق البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء مقتل إرهابى خطير فى كمين لمفرزة من الجيش الجزائرى بضواحى بلدة زيامة منصورية بولاية جيجل شرق البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية فى موقعها الالكترونى أن "الإرهابي" التحق بالجماعات "الإرهابية" عام 1996، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ومخزنى ذخيرة ونظارة ميدان و79 طلقة وسبعة هواتف محمولة.

من جهة أخرى، اعتقلت مفرزة أخرى تابعة للجيش اليوم سبعة إرهابيين إثر كمين تم نصبه بالقرب من منطقة حاسى كيوت بان امناس القريبة من الحدود الليبية (جنوب شرق الجزائر).

كما جرى ضبط أربعة بنادق آلية كلاشنيكوف وأربع بنادق مضخية وبندقية قناصة ونظارة ميدان وكمية معتبرة من الذخيرة وثلاث سيارات رباعية الدفع.

وقالت الوزارة إن التحقيقات جارية لتحديد هوية الإرهابيين المقبوض عليهم.
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