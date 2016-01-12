تنفيذ أكبر عملية إزالة بالمنوفية بالمتفجرات بالتنسيق مع الجيش والشرطة

قام الدكتور هشام عبد الباسط بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن بتنفيذ قرار الازالة رقم 405، الصادر في 17/7/2014 ضد منال عطا محمد الغتمي، لازالة المبنى المملوك لها بقرية المصيلحة، والذي يبعد حوالي 50 متر على طريق شبين الكوم، قويسنا ومقام على أرض زراعية بدون ترخيص، بناء مخالفًا بذلك قانون 119 لسنة 2008، ومكون من 6 طوابق، ويضم في الدور الأرضي معرض سيارات رضا الدقن وعدد من الشقق السكنية، كانت قوات الشرطة قد أخلت المبنى أمس تمهيدًا لقيام رجال القوات المسلحة متمثلة في الهيئة الهندسية بتنفيذ عملية زرع المتفجرات داخل المبنى وستقوم بعملية نسفه فور الانتهاء من عمليات الزرع .

وقد اتخذت قوات الشرطة والقوات المسلحة كافة الاستعدادات اللازمة لازالة المبنى باستخدام المتفجرات، حيث تم تشديد الحراسة والتأمين بعدد من تشكيلات الأمن المركزي ومدرعات القوات المسلحة، وعدد من سيارت الإسعاف والمطافئ، حرصًا على سلامة المواطنين.

يذكر أن هذه المخالفة قد أثارت جدلا واسعا فى الشارع المنوفي عقب ورود تقارير تفيد بمحاولة أحد القيادات السابقة تقاضي رشوة لمنع تنفيذ الإزالة بالإتفاق مع صاحب المخالفة مما تسبب في إقالته من منصبه .

وأكد المحافظ على أنه يتم تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة لا يكمن في نصوص القانون فقط، ولابد من منحها روحًا وحركة عن طريق التنفيذ الجاد والعادل .