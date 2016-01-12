نادى أعضاء هيئة التدريس يعقد أول اجتماع بحضور رئيس جامعة بنها

عقد نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها أول اجتماع لهم بعد الانتخابات، بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والدكتور عزت الخياط رئيس النادى والدكتور رضا عمر الأمين العام للنادى وعدد من الأساتذة الأعضاء.

ومن جانبه قال الدكتور عزت الخياط: إن هناك علاقات وثيقة تربط إدارة الجامعة والنادى، مشيرا إلى أن رئيس جامعة بنها أكد على استمراره فى دعم النادى لأن الرضاء الوظيفى والخدمات متطلب مهم لتوفير المناخ الملائم للبحث العلمى.

وتابع الخياط أن الاجتماع تناول مناقشة الملف الطبى الخاص بالتأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس وملف المقر الخاص بالنادى واستراحة أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه قال الدكتور رضا عمر: إن رئيس الجامعة وعد أعضاء النادى بإقامة مبنى مستقل جديد داخل الجامعة وإنهاء الإجراءات، التى بدأ مع المحافظ السابق المهندس محمد عبدالظاهر إضافة إلى إنهاء إجراءات النادى النهرى المخصص لأعضاء هيئة التدريس.