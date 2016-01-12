برلمانية عن دائرة منيا القمح:بقاء 6 أشخاص تحت أنقاض العقار المنهار "كارثة"

وصفت عبير تقبية، النائبة البرلمانية عن دائرة منيا القمح بالشرقية، بقاء 6 أشخاص تحت أنقاض العقار المنهار بالكارثة، خاصة بعد مرور 20 ساعة من وقت الحادث.

وقالت عبير، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إنها لم تغادر المجلس إلا بعد ما اتصال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، هاتفيا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وطالبه بضرورة إرسال معدات لموقع العقار المنهار.

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ انهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح، وإنقاذ رجل وسيدة وطفل، وإخطار الإسعاف والحماية المدنية، وانتشال جثث 3 أطفال هم رحمة محمد عيداروس 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وشقيقتها رحمة 8 سنوات، والطفل أحمد ماهر، 7 سنوات، وإصابة 5 أشخاص من سكان العقار.

ومازال هناك 6 من سكان العقار تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم حتى الآن، وهم كل من عايدة وهدان 60 سنة، ونجلتها أسماء 18 سنة، وأمنية محمد 12 سنة، وأمل محمد 17 سنة، ومشيرة أمين السيد 40 سنة، والطفلة ملك محمد أحمد 9 سنوات.