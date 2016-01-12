بالصور.. مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة يشهدان معرض المسروقات

افتتح اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، معرضا نظمته مديرية أمن البحيرة للمضبوطات، والتى نفذها فرع البحث الجنائى بكفر الدوار.

وشمل المعرض 32 قطعة سلاح متنوعة من بنادق آلية وخرطوش وأعيرة مختلفة و 18 سيارة ملاكى ونقل وربع نقل و31 عداد كهرباء مسروق.

أشرف على المعرض، العميدان مهند العرضى مدير إدارة الأمن الوطني بالبحيرة، ومحمد الجمسى مدير فرع الأمن العام بالبحيرة، والعقيدان عصام الطنيخى مأمور قسم كفر الدوار وفتحى إسماعيل مأمور مركز كفر الدوار وقيادات وضباط مديرية أمن البحيرة.



>