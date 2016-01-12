تقييم المحاسبين والمدربين بشركة مياه محافظات القناة

قال أحمد قاسم رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه القناة: تم اليوم تقييم المحاسبين بمحافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى بعد أداء دورتى النظام المحاسبى الموحد والمحاسبة المالية، وذلك بقاعة تدريب مصطفى كامل فى إطار المسار الوظيفى للمحاسب والمراجع 6 شهور وبلغ عددهم 28 متدربا، 15 من السويس و13 من الإسماعيلية.

وأشار قاسم إلى أن الذى قام بتنفيذ التقييم كل من آمال خضر مدير إدارة تقييم المسار بالإدارة العامة للمسار الوظيفى وعلاء المنشاوى الأخصائى بالإدارة، وذلك فى إطار برنامج الشركة القابضة لتوحيد المسار للشركات التابعة.

وأضاف رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه القناة، سيتم غدا تقييم المدربين الحاصلين على دورة TOT لإعدادهم وتأهيلهم لتدريب المسارات بالشركة والشركات التابعة، ويبلغ عددهم 28 مدربا فى مجالات المحاسبة والتوعية والكيمياء والهندسة والفنيين بقيادة خالد قدوره مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية.