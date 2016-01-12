صور| محافظ سوهاج يتفقد احياء مدينة سـوهاج‎

تفقد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حي شرق وحي غرب مدينة سوهاج، حيث بدأ بميدان الثقافة وشارع أسيوط سوهاج ومنطقة شارع العشرين بمدينة ناصر، كما تفقد موقف سيارات قري مركز ومدينة ساقلتة ودار السلام وموقف السرفيس داخل مدينة سوهاج .

حيث تفقد أعمال الإنشاء الجاري بالكافيتريا ودورات المياه الخاصة بالموقف، وطالب بسرعة الإنتهاء منها حتى تقدم خدماتها للسائقين والمواطنين المترددين علي الموقف، كما تفقد شارع الجرجاوية، وكلف الوحدة المحلية لحي غرب بسرعة تركيب البلدورات للأرصفة ودهانها أمام مدرسة أم المؤمنين الاعدادية والإرتقاء بمستوى النظافة بشوارع الحي .