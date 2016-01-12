أخبار عاجلة

«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
مساء dmc - معيط " نحاول ادخال أكثر من منظومة دفع لمنظومة الكروت الذكية كما فعلنا في المعاشات" -
القاهرة أبوظبي: آخر تطورات الكرة المصرية .. مع ك/ محمود الخطيب - الجمعة 07 أبريل 2017 -
سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور| محافظ سوهاج يتفقد احياء مدينة سـوهاج‎

Google+ Print
صور| محافظ سوهاج يتفقد احياء مدينة سـوهاج‎ صور| محافظ سوهاج يتفقد احياء مدينة سـوهاج‎

تفقد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حي شرق وحي غرب مدينة سوهاج، حيث بدأ بميدان الثقافة وشارع أسيوط سوهاج ومنطقة شارع العشرين بمدينة ناصر، كما تفقد موقف سيارات قري مركز ومدينة ساقلتة ودار السلام وموقف السرفيس داخل مدينة سوهاج .

حيث تفقد أعمال الإنشاء الجاري بالكافيتريا ودورات المياه الخاصة بالموقف، وطالب بسرعة الإنتهاء منها حتى تقدم خدماتها للسائقين والمواطنين المترددين علي الموقف، كما تفقد شارع الجرجاوية، وكلف الوحدة المحلية لحي غرب بسرعة تركيب البلدورات للأرصفة ودهانها أمام مدرسة أم المؤمنين الاعدادية والإرتقاء بمستوى النظافة بشوارع الحي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا