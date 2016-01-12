هل نجحت هؤلاء النجمات في اختيار اللون الأخضر لإطلالاتهن؟

في كلّ مرة يمدّ فيها السجاد الأحمر، وتُقام فيه احتفالات توزيع الجوائز في هوليوود، نجد اللون الأخضر يزيّن أجمل الإطلالات فيه، إذ نلاحظ ظهور درجاته المختلفة على إطلالات النجمات؛ فما هو سرّ أناقة هذا اللون؟

يتمتع اللون الأخضر بمرونة عالية ، بحيث يمكنك ارتداء الدرجات الداكنة والغنية منه لتحصلي على إطلالة فخمة و راقية، مثلما فعلت مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci بفستانها المخملي الرائع، وروزي هانتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley، التي اختارت إطلالة خضراء برّاقة بفستان مغطى بالترتر. كما يمكنك الحصول على إطلالة عصرية و رائعة باختيار الدرجات الفاتحة منه كما فعلت جينا ديوان Jenna Dewan .

بين الأجمل والأسوأ.. نجمات Golden Globes يطللن بألوان جريئة!وإن أعدنا النظر إلى موسم السجادة الحمراء في العام المنصرم، نجد أن درجات اللون الأخضر حاضرة وبقوة؛ فلا يمكن أن ننسى إطلالة إيما ستون Emma Stone في حفل الأوسكار بفستان يخطف الأنفاس، من إيلي صعب، ولا إطلالة الممثلة الرائعة جوليان مور من جيفينشي Givenchy، حيث تناسق لون فستانها الفخم مع لون شعرها الكستنائي لتكتمل إطلالتها في حفل SAG Awards .

يتناسق اللون الأخضر بشكل جميل جداً مع لون السجادة الحمراء؛ ولعلّ هذا ما جعله خياراً مثالياً لإطلالات النجمات في أكبر الاحتفالات الهوليوودية.

جمعنا لك أجمل إطلالات النجمات بهذا اللون، فشاهديها، وشاركينا برأيك.

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