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جينيفر لوبيز تتحدى جيجي حديد بتصيم مايكل كورس

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الأحد 10-01-2016 12:02

ظهرت النجمة الأنيقة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرًا بإطلالة ذهبية براقة تحمل توقيع المصمم الأمريكي مايكل كورس Michael Kors ، ولكن إطلالاتها تلك أعادت لذاكرتنا إطلالة العارضة جيجي حديد Gigi Hadid التي ارتدت البدلة نفسها في حفل CFDA العام الماضي.
اختارت كل نجمة تنسيقًا مختلفًا عن الآخر، فارتدتها جيجي مع خاتم وحقيبة باللون الذهبي، بينما اختارت جينفر لوبيز أن تضيف الحزام النحيف لتحدد خصرها النحيل، فمن منهما اختارت التنسيق الأمثل؟.

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سيدتي