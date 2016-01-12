اطلالات مايا دياب فاقت جميع التصورات في حفل ستار أكاديمي!

جميعنا متعودون على اطلالات مايا دياب الغريبة والخارجة عن المألوف، حتى باتت شبيهة بالليدي غاغا Lady Gaga بالنسبة للعالم العربي، حيث في كل ظهور لها على المسرح أو في مناسب مُعينة تُطل مايا بتصاميم مُبتكرة تتناسب وشخصيتها المتمردة.

وفي أحدث اطلالاتها في برنامج "ستار أكاديمي" شاهدنا مايا في 3 اطلالات مختلفة فاقت جميع التصورات، حيث في الاطلالة الأولى ظهرت مايا دياب في فستان أسود من تصميم رامي قاضي وزينت رأسها بتاج ذهبي وطرحة من الشبك. أما في الاطلالة الثانية فقد اختارت مايا فستان باللون الأبيض والفضي من تصميم رامي قاضي أيضاً قماشه شفاف، وارتدت من تحته بدلة ضيقة وقصيرة جداً.

أما في الاطلالة الثالثة فقد نسقت توب ضيقة جداً بقصّة "الكورسيه" Corset مع معطف رمادي من الفرو.

لا يُمكن لمايا دياب أن تتخلى عن اطلالاتها الغير مألوفة وأسلوبها المتمردة في الموضة مهما كان، ونحن بانتظار المزيد من المفاجآت المقبلة منها.