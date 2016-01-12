الغندور لـ في الجول: سختار حكام القمة قبل المباراة بأسبوعين

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري أنه سيبدأ في مخاطبة الاتحادات الأوروبية المختلفة لاختيار حكام القمة قبل المباراة بأسبوعين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري يوم 9 فبراير المقبل على استاد برج العرب.

وقال الغندور لـFilGoal.com "سنبدأ في المخاطبات الرسمية مع الاتحادات الأوروبية المختلفة لاختيار حكام القمة قبل المباراة بأسبوعين حتى يكون لدينا متسعا من الوقت".

وأضاف "أفضل عدم التأخر في مخاطبات الاتحادات حتى نستطيع الوصول لحكم متميز لإدارة الدربي".

وأردف "مباراتا الأهلي مع الإسماعيلي والأهلي مع المصري سيتم إسنادهما لحكام مصريين مثلما هو معتاد في مباراة هذه الفرق".

وتابع "تأجيل المؤتمر الصحفي اليوم كان سبب الاجتماعات والجلسات التي عقدتها مع رئيس لجنة المسابقات والمراقبين لوضع خارطة الطريق للفترة المقبلة.. سيتم عقد المؤتمر الصحفي خلال الأسبوع المقبل".