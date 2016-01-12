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حازم عبد العظيم: أسوأ قرار اتخذته الانضمام لـ«حملة السيسي».. «أنا أسف يا مصر»

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حازم عبدالعظيم

حازم عبدالعظيم

\قال الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، إن أسوء قرارات حياته الانضمام لحملة الرئيس ، وأفضلها الانسحاب من ائتلاف دعم .

وكتب عبد العظيم عبر، “تويتر” : ” عندما انظر لحال البلد بعد ما استرجع شريط الأحداث الذي عاصرته منذ 25 يناير الى اﻵن أخطأت كثيرا واقول حزين عليكي يابلد ..أخطأت في حقك”.

وأضاف: “كان اسوأ قرار أخذته في هذه الفترة هو موافقتي على الانضمام لحملة السيسي وافضل قرار انسحابي من قائمة حب مصر ومن رحم النظام نهائيا”.

وتابع: “ومؤكد باعتذر لناس كتير هاجمتهم في فترة ما بعد 30 يونيو تغلبت العاطفة على العقل خوفا على البلد + شق شخصي لاني انقذت من السجن وقتها (3) ..#مصر”.

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