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غدًا.. محاكمة بديع وآخرين في «أحداث بنى سويف»

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غدًا.. محاكمة بديع وآخرين في «أحداث بنى سويف» غدًا.. محاكمة بديع وآخرين في «أحداث بنى سويف»

محاكمة – أرشيفية

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 متهمًا “من بينهم 24 محبوسين”، من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث بني سويف».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي علي ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لإتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

 

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