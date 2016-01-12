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أوباميانج: لا أعرف سبب تصريحات يايا توريه ولست مهتما

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أوباميانج: لا أعرف سبب تصريحات يايا توريه ولست مهتما أوباميانج: لا أعرف سبب تصريحات يايا توريه ولست مهتما

علق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني على تصريحات الإيفواري يايا توريه بشأن اختيارات أفضل لاعب في إفريقيا مشيرا إلى إنه ليس مهتما بها.

أوباميانج كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2015 كاسرا احتكار يايا توريه للجائزة أخر 4 سنوات.

وخرج يايا توريه بتصريحات لاذعة ضد مسؤولي الكاف بسبب عدم فوزه مشيرا إلى إنهم لم يحترموا إفريقيا وهذا أمر مشين.

وقال أوباميانج في تصريحات لصحيفة بيلد "أنا حقا لا أعرف لماذا أدلى بتلك التصريحات على الإطلاق".

وأضاف "لن أغضب بسببها فهي بالنسبة لي باتت قصة قديمة وانتهت، ببساطة لا تشغلني".

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