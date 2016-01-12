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الفيفا يفتتح متحف كرة القدم العالمية بعد يومين من الانتخابات

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الفيفا يفتتح متحف كرة القدم العالمية بعد يومين من الانتخابات الفيفا يفتتح متحف كرة القدم العالمية بعد يومين من الانتخابات

(إفي): يفتح متحف كرة القدم العالمية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبوابه أمام الجمهور في وسط مدينة زيورخ السويسرية اعتبارا من 28 فبراير المقبل، بعد يومين من اجراء انتخابات رئاسة المنظمة المسيرة للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وأشار (فيفا)، في بيان صادر عنه، إلى أن الشركة المكلفة بأعمال الصيانة والترميم التي استمرت خلال عامين، قامت بتسليم المبنى للاتحاد الدولي رسميا في ديسمبر الماضي، وتقرر فتحه أمام الجمهور في نهاية الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه استثمر 140 مليون فرانك سويسري في ترميم المبنى، 30 منها تخص المتحف.

وأبرمت شركة (سويز لايف) للتأمين، التي تعود لها ملكية المبنى، عقد تأجيره ل(فيفا) حتى 2055.

وأضاف أن المتحف سيخضع لسلسلة من الاختبارات خلال الفترة المقبلة.

وقال ستيفان جوست، مدير المتحف "ستزور عدد من الأفواج المتحف لاختباره"، مؤكدا "من الهام أن نكون مستعدين بصورة تامة قبل الافتتاح".

وسيصل سعر تذكرة الدخول إلى 20 فرانك سويسري، وسيكون بامكان زوار المتحف، المقام على مساحة ثلاثة الاف متر مربع مقسمة على ثلاثة طوابق، مشاهدة أكثر من ألف قطعة تمثل مراحل مختلفة لعالم كرة القدم.

وإلى جانب تطور كرة القدم العالمية وتفرد كأس العالم، سيكون بامكان زوار المتحف دخول عالم من الوسائط المتعددة والتفاعلية، وتجربة المشاعر التي تبثها تلك الرياضة في النفوس كل يوم.

وسيكون المتحف مزودا بـ15 لوحة تفاعلية، وأكثر من 60 شاشة ستعرض من خلالها لقطات متعلقة بكرة القدم.

وتبرز من بين معروضات المتحف كأس العالم الأصلية. ويشير جوست "في قاعات الاجتماعات الخاصة بما يمكن تنظيم كل الفعاليات والموائد المستديرة".

كما سيكون المتحف مزودا بحانة مخصصة لعالم الرياضة ومطعم وكافيتيريا ومنفذ بيع ومكتبة، تتضمن أكثر من أربعة الاف عمل ذي صلة بكرة القدم، وسيتمكن الراغبون من زيارته دون شراء تذكرة دخول.

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