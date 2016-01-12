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النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة العثور على جسم غريب بجوار محكمة طوخ

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النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة العثور على جسم غريب بجوار محكمة طوخ النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة العثور على جسم غريب بجوار محكمة طوخ
أمرت نيابة مركز شرطة طوخ برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على حقيبة بها جسم غريب ملقاة بجوار كشك كهرباء بالقرب من محكمة طوخ.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ يفيد تلقيه بلاغ من الأهالى بالعثور على حقيبة سوداء بجوار كشك الكهرباء الملاصق لمحكمة طوخ بها جسم غريب، وتم الدفع بفرق من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات ورجال المباحث لموقع المحكمة وفرض طوق أمنى أمام المحكمة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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