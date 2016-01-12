وفاة طالب طعنه زميله «بسلاح أبيض» بعد أدائه الامتحان

صرح اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم أنه ورد لغرفة العمليات المركزية ما يفيد وفاة طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية الخاصة التابعة لإدارة المعادى التعليمية، بالقاهرة إثر طعنة “بسلاح أبيض” من أحد زملائه بعد انتهاء الامتحانات ، وذلك خارج المدرسة، وتم نقل الطالب إلى المستشفى لعمل الإسعافات الطبية اللازمة، إلا أنه وافته المنية فور وصوله، وجارى متابعة الموضوع.

وفى مدرسة مجمع على سليمان الإعدادية التابعة لإدارة جنوب التعليمية ببورسعيد تم عقد لجنة خاصة لطالب بالصف الأول حيث إنه حضر صباح اليوم إلى المدرسة على سرير طبى إثر إصابته أمس فى حادث سيارة، وأدى الطالب الامتحان وانصرف بعد ذلك بسيارة الإسعاف لاستكمال الإسعافات الطبية له.

وأضاف الدسوقى أنه تم استدعاء قوات الشرطة لولى أمر أحد التلاميذ بمدرسة الكوامل بحرى والهجارسة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة سوهاج التعليمية؛ لمحاولته التعدى على أحد الطلاب بدعوى تعديه على نجله، وقام بإشهار “مطواه” مما أصاب مسئول أمن المدرسة، ومعلم فصل بالمدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل الموضوع إلى الشئون القانونية للتحقيق من قبل مديرية التربية والتعليم بسوهاج.