بالصور.. تنفيذ عملية إزالة لمبنى بالمنوفية عن طريق النسف بالمتفجرات

قام الدكتور هشام عبد الباسط بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن لتنفيذ قرار الإزالة رقم 405 الصادر فى 17/7/2014، ضد منال عطا محمد الغتمى لإزالة المبنى المملوك لها بقرية المصيلحة والذى يبعد حوالى 50 مترا عن طريق شبين الكوم – قويسنا، ومقام على أرض زراعية بدون ترخيص بناء، مخالفا بذلك قانون 119 لسنة 2008، المبنى مكون من 6 طوابق، ويضم فى الدور الأرضى معرض سيارات وعددا من الشقق السكنية.

كانت قوات الشرطة أخلت المبنى أمس تمهيدا لقيام رجال القوات المسلحة متمثلة فى الهيئة الهندسية بتنفيذ عملية زرع المتفجرات داخل المبنى وستقوم بعملية نسفه فور الانتهاء من عمليات الزرع.

وقد اتخذت قوات الشرطة والقوات المسلحة كافة الاستعدادات اللازمة لإزالة المبنى باستخدام المتفجرات، حيث تم تشديد الحراسة والتأمين بعدد من تشكيلات الأمن المركزى ومدرعات القوات المسلحة وعدد من سيارات الإسعاف والمطافئ حرصا على سلامة المواطنين.

يذكر أن هذه المخالفة قد أثارت جدلا واسعا فى الشارع المنوفى عقب ورود تقارير تفيد بمحاولة أحد القيادات السابقة تقاضى رشوة لمنع تنفيذ الإزالة بالاتفاق مع صاحب المخالفة مما تسبب فى إقالته من منصبه.

وأكد المحافظ على أنه يتم تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة لا يكمن فى نصوص القانون فقط ولابد من منحها روحاً وحركة عن طريق التنفيذ الجاد والعادل.

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