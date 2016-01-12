بالصور.. تنفيذ عملية إزالة لمبنى بالمنوفية عن طريق النسف بالمتفجرات

كانت قوات الشرطة أخلت المبنى أمس تمهيدا لقيام رجال القوات المسلحة متمثلة فى الهيئة الهندسية بتنفيذ عملية زرع المتفجرات داخل المبنى وستقوم بعملية نسفه فور الانتهاء من عمليات الزرع.
وقد اتخذت قوات الشرطة والقوات المسلحة كافة الاستعدادات اللازمة لإزالة المبنى باستخدام المتفجرات، حيث تم تشديد الحراسة والتأمين بعدد من تشكيلات الأمن المركزى ومدرعات القوات المسلحة وعدد من سيارات الإسعاف والمطافئ حرصا على سلامة المواطنين.
يذكر أن هذه المخالفة قد أثارت جدلا واسعا فى الشارع المنوفى عقب ورود تقارير تفيد بمحاولة أحد القيادات السابقة تقاضى رشوة لمنع تنفيذ الإزالة بالاتفاق مع صاحب المخالفة مما تسبب فى إقالته من منصبه.
وأكد المحافظ على أنه يتم تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة لا يكمن فى نصوص القانون فقط ولابد من منحها روحاً وحركة عن طريق التنفيذ الجاد والعادل.
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