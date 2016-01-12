بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المرحلة الأولى لمشروع الإسماعيلية الجديدة

أشاد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بجهود رجال القوات المسلحة خير أجناد الأرض ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد، ويسابقون الزمن فى العمل بمشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق قناة السويس، والتى تعد مفخرة عظيمة لشعب مصر أمام العالم أجمع، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق وعلى مدار 24 ساعة متواصلة بفضل سواعد أبناء مصر المخلصين.

وأضاف أن مصر أصبحت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية والملموسة على الأرض وأن الإسماعيلية بصفة خاصة ينتظرها مستقبل واعد وغد مشرق لتكون القاطرة الحقيقية للتنمية على أرض مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها محافظ الإسماعيلية لموقع مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق قناة السويس والتى رافقه خلالها اللواء طارق محمد سيد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على تنفيذ المشروع والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والدكتور مهندس السيد حجازى رئيس لجنة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسماعيلية.

وقام محافظ الاسماعيلية ومرافقوه من القيادات بتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى للإنشاءات المعمارية بالمدينة والتى شملت تفقد النادى العام بالمدينة، والذى تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل فيما لا يزيد عن 174 يوما فقط على مساحة إجمالية قدرها 90 فدانا منها مساحة 60 فدانا للمنشآت والباقى للمسطحات الخضراء، ويشمل المشروع 2 حمام سباحة منها حمام بمساحة 1800 مترا مسطحا والآخر بمساحة 800 مترا مسطحا و40 شاليه للإقامة العادية و30 شاليه للإقامة لليوم الواحد وملاعب مفتوحة وصالة مغطاة للألعاب الرياضية و4 كافيتريات حديثة ومطعم مأكولات بحرية على جزيرة وسط بحيرة صناعية ومسجد وصالة حفلات وقاعة مؤتمرات ونادى اجتماعى متكامل.

كما شملت الزيارة تفقد العمارات والوحدات السكنية الجديدة بالحى الأول للمدينة، والذى يشمل عدد 12244 وحدة سكنية مساحات متنوعة من إجمالى 57 ألف وحدة تشملها المدينة.

ومن جانبه، أشار اللواء طارق محمد سيد المشرف العام على تنفيذ المشروع إلى أنه يجرى العمل حاليا فى تنفيذ التشطيبات النهائية للحى الأول بالمدينة الجديدة استعدادا لافتتاحها رسميا فى 25 من شهر أبريل القادم.

>وأضاف أن هناك 198 شركة تعمل فى تنفيذ إنشاءات المدينة الجديدة بإجمالى 80 ألف عامل ومهندس وفنى بالإضافة إلى 200 مصنع وشركة تقوم بتصنيع وتوريد مستلزمات البناء.

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الإسماعيلية الجديدة



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المسطحات الخضراء بالمدينة



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الإسماعيلية الجديدة



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المحافظ أثناء الزيارة



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عمارات تحت الإنشاء



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جانب آخر من العمارات



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المحافظ يتفقد المبانى الجديدة



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اللواء يس طاهر ومرافقوه أثناء الزيارة