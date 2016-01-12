بعد وفاة طالبة آداب داخل لجنة.. تعرف على 5 أسباب قد تؤدى للموت المفاجئ

أسباب الموت المفاجئ

حالة من الجدل والقلق أثيرت مؤخراً بعد وفاة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة القاهرة إثر إصابتها بأزمة قلبية.. الواقعة حدثت بعد تعرض الفتاة للإغماء داخل لجنة الامتحان بسبب سحب ورقة الإجابة منها فى منتصف الوقت، بسبب وجود هاتف محمول بجوارها، وبعد نقلها للمستشفى لم يتمكن الأطباء من إسعافها وماتت بأزمة قلبية، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب الموت الفجائى، وهل يمكن أن تحدث النوبات القلبية فجأة ودون مقدمات ولشباب صغير السن.>وعن التفسير العلمى لهذه الحالة نتيجة توقف عضلة القلب يقول دكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب: هناك عدة أسباب لتشخيص تعرض الشخص الموت المفاجئ الناتج عن توقف عضلة القلب وأهمها:

1) اضطراب ضربات القلب وذبذبة بطينية.

>2) انخفاض مستوى البوتاسيوم نتيجة زيادة كمية البول.

>3) وجود عيوب خلقية بالقلب وادى إلى غشاء تحت الأورطى.

>4) انسداد البطين الأيسر بطريقة انسداديه.

>5) العصب الحائر أحد أكثر الأسباب لتوقف عضلة القلب.

أهمية إجراء الفحوصات الطبيبة للحفاظ على الصحة

>ولذلك ينصح د.محمد الشخص بضرورة إجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية بشكل دورى للاطمئنان على حالته الصحية واستبعاد إصابتهم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة.