محافظ سوهاج يشهد احتفالية عيد الميلاد المجيد بقصر الثقافة

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بقصر ثقافة سوهاج احتفالية عيد الميلاد وهى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ومحافظات الجمهورية بحضور أ.د.نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، واللواء أيمن الملاح نائبا عن مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الدينى للمحافظة، ونيافة القمص كيرلس فهيم نيابة عن نيافة الأنبا باخوم أسقف الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية ورجالات الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة وجماهير سوهاج.

وألقى المحافظ كلمة أكد فيها عمق مشاعر الأخوة التى تربط بين عنصرى الشعب المصرى حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، لافتا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكل الشعب المصرى، فمنذ أيام قليلة احتفل الشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف وكذلك عيد الميلاد المجيد.

وأضاف أن الجميع شركاء فى هذا الوطن وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التى خاضها الشعب المصرى.

ومن جانبه قدم أ.د نبيل نور الدين الشكر للمحافظ على دعوته لحضور هذه الاحتفالية، التى تقام لأول مرة على أرض سوهاج ولم الشمل جميع القيادات التنفيذية والعسكرية والشرطية وجميع رجالات الدين الإسلامى والمسيحى على أرض المحافظة.

وتحدث الشيخ زين العابدين عبد اللطيف عن مكانة السيد المسيح والسيدة مريم فى الإسلام وتكريم المولى عز وجل لهم من فوق سبع سموات، بل وإنزال سورة باسم السيدة مريم تتلى إلى يوم الدين، ومن جانبه قدم الأنبا كيرلس فهيم وكيل مطرانية مار جرجس الشكر للحضور والمحافظ على إقامة الاحتفالية لأول مرة فى تاريخ المحافظة، ووجه الشكر أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا إن الرئيس أصاب كبد الحقيقة فى ليلة عيد الميلاد، عندما تحدث عن حكمة الله تعالى فى الخلق، وقال إن هناك تنوعا واختلافا كخلق الليل والنهار والفصول الأربعة، وأن الله جعل هذا التنوع للاكتمال فكل يكمل بعضه بعضا.

وقامت فرقة الموسيقى العربية بسوهاج وفرقة أيادى ونور الحياة وفرقة الخلاص وفرقة سمر شفاء بتقديم عروضا فنية وطنية ودينية متميزة، وقامت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج بعرض مسرحى عن الوحدة الوطنية نال إعجاب الجميع.