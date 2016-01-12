بالصور.. حملة موسعة لإزالة تعديات على 14.5 فدان بدمياط الجديدة

أمنت مديرية أمن دمياط الجهة الإدارية "جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة"، بقوات شاركت فيها إدارة البحث الجنائى إدارة قوات الأمن ـ قسم شرطة دمياط الجديدة ومركز شرطة كفر البطيخ، وبمشاركة تشكيل أمن المركزى والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة اللواء نـائـب الـمديـر وبالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بدمياط وأشرف اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، ميدانيا على تنفيذ القرارين وتطبيق القانون مع مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين .

أسفرت الجهود عن تنفيذ الآتى: القرارين رقمى 140، 282 لسنة 2012 م، الصادرين من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، القاضيان بإزالة التعدى الواقع من المواطنة إيناس محمد أبو الفتوح وآخرين على قطعة أرض مساحتها (14.5) فدان شرق الحى الأول ضمن المساحة المخصصة لإقامة المجمع السكنى المميز، بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، علما أن المساحة التى تم إزالة التعدى الواقع عليها يبلغ سعرها السوقى حوالى 200 مليون جنيه تقريبا.

وأكدت مديرية أمن دمياط فى بيان إلى أن الصادر ضدها القراران محبوسة احتياطياً على ذمة المحضر رقم 152 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015م تزوير أوراق منسوب صدورها لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لتقنيين وضع يدها وملكيتها على المساحة المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 124 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016م تم التنفيذ دون حدوث تداعيات .

وترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات سرية إلى رجال الرقابة الإدارية بدمياط تفيد أن المتهمة وهى تعمل صيدلانية استطاعت الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 14.5 فدان مملوكة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة بعد التلاعب فى أوراق وتزوير مستندات منسوبة لهيئة التنمية الزراعية، تتضمن إقرارا من الهيئة بأن الأرض مملوكة لها وأنها قد باعتها إلى المتهمة بموجب عقود قانونية ومطالبة الأجهزة المعنية بعدم التعرض لها، وعقب ذلك قامت المتهمة بإقامة بعض المنشآت وزراعة عدة أشجار مثمرة لإثبات وضع يدها على الأرض منذ سنوات.

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