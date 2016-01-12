رئيس مجلس النواب: لا أتلقى تعليمات من أحد و"معنديش" استعداد لذلك

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا أتلقى تعليمات من أحد، لافتاً إلى أن بعض وسائل الإعلام روجت لفكرة أن الكلمات يتم منحها داخل الجلسة العامة لمجلس النواب وأثناء المناقشات لأشخاص محددة، وهذا الأمر غير صحيح،

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "لا أتلقى تعليمات من أحد، وعمرى ما أخذت تعليمات من أحد، ومعنديش استعداد لذلك كما يحاول البعض الترويج لذلك بنيه سيئة".

وتعقيبا على اعتراض النواب على عدم الانضباط فى الجلسات قال "نحن مضغوطين بسبب مدة الـ 15 يوما، وإذا لم ننته من القوانين خلال هذه المدة سيتم حل المجلس".

واستطرد رئيس المجلس "للأسف هناك بعض النواب يستغلون هذه الضغوط ويدفعون لإسقاط المجلس وما حدث أمس خلال الجلسة العامة هو سحابة صيف ورائها شخص واحد يسعى لتعطيل الاجراءات".

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