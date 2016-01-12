حبس أردنى قتل زوجته المصرية ووضع جثتها ببرميل خرسانة فى الغردقة 7 سنوات

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود خلف رئيس المحكمة بحبس أردنى الجنسية 7 سنوات، لقتله زوجته المصرية وإخفاء جثتها داخل برميل خرسانة لإخفاء معالم جريمته بمدينة الغردقة.

ترجع تفاصيل تلك الواقعة لشهر فبراير 2014 حيث شهد شارع الشيراتون السياحى بالغردقة جريمة قتل بعد أن عثر مالك عقار على جثة سيدة داخل برميل حديدى داخل حمام إحدى الشقق السكنية التى كانت مؤجرة لشخص أردنى الجنسية متزوج من سيدتين مصرية وأردنية، منذ عام، وكان يستغلها كنادى صحى.

وتبين من تحقيقات المباحث آنذاك أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها الأردنى الجنسية بعد حدوث مشاجرة بينهما، وأن مالك العقار حصل على حكم قضائى بفتح إحدى الشقق السكنية التى كانت مؤجرة لشخص أردنى الجنسية، ولم يقم بسداد الإيجار منذ عام، وبعد فتح الشقة عثر على برميل حديدى داخل الحمام وبداخله جثة متحللة لسيدة، حيث تم وضع كمية من الخرسانة والكتل الأسمنتية داخل البرميل لإخفاء الجثة، إضافة إلى العثور على عدد من عبوات مياه النار الحارقة.

كما تبين وأن المتهم الأردنى الجنسية كان متزوجا من سيدة أردنية وأخرى مصرية، ورفض سداد الإيجار الشهرى وقام بإغلاق الشقة بعد قتل المجنى عليها، وقدم بلاغا عن تغيبها وغادر الغردقة منذ عام، وأكد التقرير المبدئى لمفتش الصحة أن الجثة مر عليها أكثر من عام ولا يوجد أى أثر للجثة إلا الرأس.

وتمكنت مباحث قسم أول الغردقة من إلقاء القبض على المتهم والذى اعترف أنه تزوج المجنى عليها منذ فترة على أنها فتاة بكر، وتبين أنها متزوجة من قبل وحدثت بينها عدة مشاجرات وقامت المجنى عليه بتهديده بقتله وقتل طفله من الزوجة الثانية إذا حاول تطليقها.