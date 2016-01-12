حازم عبد العظيم: أسوء قرار اتخذته الانضمام لـ«حملة السيسي».. «أنا أسف يا مصر»

قال الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، إن أسوء قرارات حياته الانضمام لحملة الرئيس السيسي، وأفضلها الانسحاب من ائتلاف دعم مصر.

وكتب عبد العظيم عبر، “تويتر” :إ”نه عندما ينظر لحال البلد بعد ما استرجع شريط الأحداث الذي عاصرته منذ 25 يناير الى اﻵن أخطأت كثيرا واقول حزين عليكي يابلد ..أخطأت في حقك”.

وأضاف: “كان اسوأ قرار أخذته في هذه الفترة هو موافقتي على الانضمام لحملة السيسي وافضل قرار انسحابي من قائمة حب مصر ومن رحم النظام نهائيا”.

وتابع: “ومؤكد باعتذر لناس كتير هاجمتهم في فترة ما بعد 30 يونيو تغلبت العاطفة على العقل خوفا على البلد + شق شخصي لاني انقذت من السجن وقتها (3) ..#مصر”.