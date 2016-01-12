ماذا قال السبكي بعد حبس ابنته بسبب إلهام شاهين؟

أكد المنتج السينمائي محمد السبكي أنه لن يعلق على الحكم القضائي الصادر بحقه وحق ابنته رنا أمس، مشيراً إلى أنه يحترم أحكام القضاء وقال "أكن للقضاء كل الاحترام ولكن سأقوم بعمل استئناف على هذا الحكم لإثبات براءتها من هذه التهمة الكيدية التي يكيلها لنا مقدم البلاغ".

وأشار السبكي أن هناك حالة ترصد غير مفهومة من مقدم بالبلاغ له، وقال إنه سيستمر في عمله وتقديم أعماله الفنية في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به السينما المصرية.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت أمس الأثنين ببراءة المنتج السينمائي محمد السبكي وحبس نجلته رنا لمدة عام وغرامة عشرة ألاف جنية مصري لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء بفيلم "ريجاتا" للفنانة إلهام شاهين، وذلك على خلفية تقديم المحامي سمير صبري ببلاغ يطالب فيها بحبس السبكي وابنته لارتكابهما جريمة نشر مصنف يحوي صوراً خادشة للحياء من خلال أفيشات فيلم "ريجاتا" بالاضافة لإحتواء الفيلم على ألفاظ خادشة.