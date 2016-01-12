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Leonardo DiCaprio يشرح تصرّفه مع Gaga والأخيرة صامتة

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الثلاثاء 12-01-2016 17:46

ضحكة النجم Leonardo Di Caprio الساخرة من النجمة Lady Gaga في حفل توزيع جوائز الـGolden globes 2016 باتت الأكثر تداولاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا نجم The Revenant إلى القول متفاجئاً: "يا إلهي، إنها الأكثر تداولاً".
وشرح DiCaprio لقناة ET ما حدث قائلاً: " لم أكن أعلم ما يمرّ من خلفي.. هذا كلّ ما في الأمر".
يُذكر أن Leonardo وهو أكبر الفائزين في Golden Globes 2016، كان قد رصد أثناء الاحتفال المذكور وهو يضحك بسخرية، في الوقت الذي أُعلن فيه فوز Lady Gaga بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، حيث تعمّدت Gaga على ما يبدو في مقطع الفيديو، الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، لمس كتف Leonardo، بينما كانت في طريقها إلى المسرح لتسلّم جائزتها، ما أظهر ردّة فعل النجم المتفاجئة ولجمه ضحكته الساخرة بعض الشيء.
هذه الحادثة أصبحت حديث الصحافة في غضون دقائق، كما أصبح كلّ من النجمين حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يدرك كلّ من النجمين أن ردود فعله في الحفل ستغدو خبراً على كل لسان.
من ناحية أخرى، لم تُقدّم صاحبة ألبوم "Cheek To Cheek" أي شرح للموضوع، وهي التي بكت على المسرح عند تسلّمها الجائزة، مؤكّدةً أن هذا الوقت هو من أهمّ لحظات حياتها، شاكرة في الوقت نفسه كاتب المسلسل الذي خوّلها الفوز بالجائزة في أول تجربة تمثيل لها، كما فريق العمل كله.

 

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