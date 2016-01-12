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تشبيهات غريبة لفستان Jane Fonda على تويتر

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الثلاثاء 12-01-2016 18:14

يتميّز موسم حفلات توزيع الجوائز بسباق النجمات على ارتداء الفساتين الأجمل، لكن في حفل الـ Golden Globes 2016 بالأمس أتت رياح بعض الفساتين بما لا تشتهي الموضة والأناقة.
فشل فستان Jane Fonda الأبيض من مجموعة إيف سان لوران، فشلاً ذريعاً في إظهار أناقة النجمة التي تحرص عادة على أناقتها بالرغم من تقدّمها في العمر، حيث تميّز بالكشكش ثلاثيّ المستويات الذي قام بتغطية القسم الأعلى من جسم النجمة بشكل عمل على إنعاش خيال روّاد تويتر وإطلاقهم العديد من التشبيهات الغريبة على الفستان. فمنهم من شبّهه بكريما كعكة العيد، وآخرين بالمهرّج Pierrot والكريم كاراميل والصدف، حتى راح بعضهم الى تشبيهه بفرشاة المرحاض وعاكس الضوء وفستان Barbie الزهري، فأتت كل التعليقات على الفستان الشهير لتصنّفه ضمن أسوأ إطلالات الحفل.

 

أناقة النجمات بعمر الـ50

 

 

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