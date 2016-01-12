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خالد الشاعر وأسيل عمران يعلنان عن طلاقهما لمرّة ثالثة وأخيرة

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الثلاثاء 12-01-2016 18:29

أعلنت الفنانة أسيل عمران، خبر طلاقها عبر صفحتها على "إنستغرام" بعد أن ثارت الكثير من الأقاويل في وقت سابق حول طلاقها للمرة الثالثة من زوجها الإعلامي البحريني خالد الشاعر.
وكتبت أسيل، باسمها واسم طليقها عبر "انستغرام" بعد كثرة الحديث عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل نود الإعلان عن الطلاق رسميا مع الاحتفاظ بكامل الود والاحترام اللذين تميزت بهما علاقتنا دائما.
بدوره، أكد الشاعر خبر الطلاق رسمياً، مشيراً أنه يعلن عن هذا الانفصال بشكل رسمي بعد تداول الخبر منذ فترة على المواقع والتواصل الاجتماعي .
وكانت أسيل عمران وخالد الشاعر، قد انفصلا مرتين قبل أن يعودا إلى بعضهما للمرة الثالثة في شهر آب\أغسطس من العام الماضي.
يشار أنه لم يعد بإمكان أسيل وخالد العودة إلى بعضهما، لأن طلاقهما حصل ثلاث مرات.

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سيدتي

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