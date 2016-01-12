نانسي عجرم تحاور الفانز: أتابع الدراما التركية وأعد الطعام بنفسي

تدرك نانسي عجرم أهمية "الفانز" في حياتها الفنية، وتدرك أيضاً أنهم يشكّلون جزءاً كبيراً من القاعدة الشعبية التي تتمتع بها على مستوى العالم العربي. ولذلك، خصصت ركناً للدردشة معهم، بين فترة وأخرى، عبر حسابها الخاص على "تويتر" تحت هشتاغ "ask nancy"، عدا التواصل شبه اليومي الذي تحرص من خلاله على الإجابة عن أسئلتهم وتزويدهم بكلّ جديد.

بالأمس، خصصت نانسي قسماً من وقتها للدردشة مع "الفانز" من كافة الدول العربية، وأجابت عن أسئلتهم، التي طالت مختلف اهتماماتها الشخصية والفنية ومشاريعها الحالية والمستقبلية، كما أشبعت فضول البعض الذين حاولوا أن يعرفوا أدقّ التفاصيل عن حياتها ويومياتها.

فنياً، نفت نانسي تخطيطها لإطلاق أغنية "سنغل" أو فيديو كليب جديد، وأكّدت أنها تحضّر لألبومها الجديد، الذي ستطرحه في الأسواق خلال شهر حزيران/يونيو. ولكنها لم تؤكد أو تنفي ما إذا كان سيطرح تحت عنوان " nancy 9"، كما فعلت في ألبوماتها السابقة، التي كانت تحمل اسمها، وآخرها "Nancy 8 "، موضحة أن الألبوم الجديد سيضمّ 9 أغنيات مختلفة، من بينها أغنيات لبنانية رومانسية وأخرى طربية شعبية وخليجية. أما عن أجمل شيء حصل في حياتها فنياً خلال عام 2015، فردّت بالقول: "ذا فويس كيدز" و"معقول الغرام".

عن إمكانية خوضها تجربة التمثيل، أوضحت نانسي بأنّ مثل هذه الخطوة مؤجّلة عندها، مع تأكيدها أنها لن تخوض مثل هذه التجربة خلال الفترة القريبة المقبلة، في وقت نفت تحضيرها لأعمال مشتركة مع أيّ من الفنانين الأجانب خلال الفترة الراهنة.

كثير من "الفانز" سألوا نانسي عن مواعيد حفلاتها في الدول العربية، فأشارت إلى أنها تعاقدت على حفل في دبي، كما أشارت إلى أنها ترغب في لقاء الجمهور الجزائري وكلّ الجماهير العربية من خلال إحياء حفلات في بلدانهم.

عن المدينة المفضلة عندها، أجابت نانسي: "إيطاليا"، وأوضحت أنها تعشق كلّ طابعها الرومانسيّ، كما أعلنت رغبتها في زيارة "سيريلانكا". وفي ما يخصّ أناقتها وذوقها، قالت نانسي إن اللون الأسود هو المفضّل عندها، وإنها تفضّل أرتداء الجينز على الفستان، لأنه عمليّ ومريح أكثر، كما أكدت أنها تنظر إلى نفسها في المرآة مرتين يومياً، مرة عند الصباح ومرة مساءً.

عن ابنتها ميلا وإيلا، أشارت نانسي إلى أنهما يدخلان في أول سلّم اهتماماتها، وأوّل شيء تفعله كل يوم هو الاستيقاظ باكراً لمساعدتهما وتحضيرهما للذهاب إلى المدرسة. أما عن أوقات فراغها، فقالت إنها تمضيها في ممارسة الرياضة، ولكنها أوضحت أنها لا تحبّ الرياضات العنيفة، كما أشارت إلى أنها "طباخة ماهرة" وتعدّ الطعام لأسرتها بنفسها، وأنّ "الحساء" هو الطبق المفضّل عندها.

نانسي أكدت أنها تتابع الدراما التركية، كما عبّرت عن عشقها للسينما، وكشفت عن أن أكثر فيلم أعجبها في الفترة الأخيرة كان "حرب النجوم"، كما أشارت إلى أنها لم تحبّ "السناب شات"، ولذلك هي لا تستخدمه.

بين الصيف والشتاء، أشارت نانسي إلى أنها تحبّ كلا الفصلين، كما أشارت إلى أنّها تفضّل فترة ما بعد الظهر على باقي أوقات اليوم، كما تذكّرت أيام الدراسة، وأشارت إلى أنّ صفوف القواعد كانت المفضّلة عندها.

عن أقرب ظهور تلفزيوني لها، خارج إطار برنامج "ذا فويس كيدز"، أشارت نانسي أنها ستطل في الحلقة الأخيرة من برنامج "ديو المشاهير".

يُشار إلى أن نانسي لم تجب عن بعض الأسئلة، خصوصاً تلك التي تتعلق بأسماء فنانين آخرين، كما أنها لم تجب عن سؤال يتعلق بإمكانية مشاركة ابنتها ميلا في برنامج "ذا فويس كيدز".

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