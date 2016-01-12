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فيديو| رئيس الوزراء الكندي يشارك صلاة المغرب مع المسلمين

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فيديو| رئيس الوزراء الكندي يشارك صلاة المغرب مع المسلمين فيديو| رئيس الوزراء الكندي يشارك صلاة المغرب مع المسلمين

 

رئيس الوزراء الكندي يزور مسجد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا الجديد، داخل مسجد يتحدث إلى مسلمين، بعدما شاركهم صلاة المغرب.

وجاءت زيارة “ترودو” لمسجد “الجماعة”، في مدينة Surrey بمقاطعة “بريتش كولومبيا”،عندما كان زعيمًا للحزب الليبرالي.، وارتدى رداء إسلامي الطراز، وهو يلقي على من دعوه كلمة، بدأها بتحية “السلام عليكم” وبعد أدائه الصلاة، شاكرًا من دعوه على منحه هذا الشرف الرائع بـ”مشاركتكم الصلاة هذه الليلة”.

وأصبح «توردو»، رئيسًا للوزراء في 4 نوفمبر الماضي، واستقبلت كندا 10 آلاف لاجئ سوري.

وسبق أن زار  رئيس الوزراء، مسجدًا آخر في 2013 أيضًا، لكنه لم يشارك بالصلاة فيه بمونتريال، وينقلون عنه حرصه الشديد على مكافحة العنصرية والطائفية لطمأنة المسلمين بشكل خاص، لأنه يعتبرهم “جزءًا مهمًّا في المجتمع الكندي”. وكان قام بزيارة  مسجد السلام، حين أضرم مجهولون نارًا في نوفمبر الماضي.

 

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