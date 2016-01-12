«ONA» تنشر تشكيل اللجان النوعية.. مرتضى لـ«حقوق الإنسان» وأبو شقة لـ«التشريعية» والعبد لـ«الدينية»

تنشر وكالة أونا، أسماء رؤساء اللجان النوعية المنوط بها مراجعة جميع قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وعددها 19 لجنة، فضلاً عن أمين سر كل منها، وذلك بعدما قرر مجلس النواب أن تُشكل تلك اللجان دون انتخابات، على أن يكون أكبر أعضاء كل منها رئيساً لها، وأن يتولى أصغر الأعضاء أمين السر.

تشكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، يرأسها النائب بهاء أبو شقة، على أن يتولى النائب محمد صلاح خليفة أمين سر اللجنة، وتشكيل لجنة الخطة والموزانة برئاسة النائب كمال أحمد، على أن تكون النائبة سيلفيا نبيل أمين سر اللجنة، فضلاً عن تشكيل اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب على مصيلحى، على أن يكون النائب محمد مصطفى السلاب أمين السر، إضافة إلى تشكيل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب محمد العرابى، على أن يكون النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة.

ويرأس لجنة الشئون العربية النائب سعدواى راغب ضيف الله، على أن يكون النائب أحمد على أمين سر اللجنة، ويرأس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر، على أن يكون النائب حسن عمر أمين سر اللجنة، ويرأس لجنة الاقتراحات والشكاوى، النائب محمد حسين عبد الرحيم، على أن يكون النائب مصطفى محمود جمعة أمين سر اللجنة.

ويرأس لجنة القوى العاملة النائب صلاح عيسى، على أن يكون النائب محمود عزت أمين سر اللجنة، ويرأس لجنة الصناعة والطاقة النائب محمد الزينى، على أن يكون النائب مصطفى حسين أمين سر اللجنة، ويرأس لجنة الزراعة والرى النائب محمود شحاتة، ويتولى النائب محمود جاد الله أمين سر اللجنة، ويتولى رئاسة اللجنة الدينية النائب أسامة العبد، ويتولى النائب أسامة الأزهرى أمين سر اللجنة.

ويتولى النائب محمد عبده رئاسة لجنة الثقافة والإعلام، على أن تكون سارة عبد المطلب أمين سر اللجنة، وتتولى رئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى النائبة آمنة نصير، والنائبة منى عبد العاطى، أمين سر، ويترأس النائب يوسف عبد الدايم رئاسة لجنة الصحة، والنائب محمود أبو الخير أمين السر، ويتولى النائب حسن محمد السيد، رئاسة لجنة النقل، والنائب أحمد محمد فرغلى أمين السر.

ويتولى النائب محمود عثمان أحمد رئاسة لجنة الإسكان والمرافق العامة، والنائب عبد الوهاب أمين سر اللجنة، ويتولى النائب محمود نبيه رئاسة لجنة الإدارة المحلية، والنائبة دينا عبد العزيز أمين السر، ويتولى النائب مرتضى منصور رئاسة لجنة حقوق الإنسان، والنائب شريف وردانى أمين السر، وأن يتولى النائب قاسم فرج أبو زيد رئيساً للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمد السيد أمين سر.