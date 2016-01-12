صور| محافظ سوهاج يتفقد مستشفى حميات ســـوهاج‎

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية التي تقدم للمواطنين بالمحافظة، جاء ذلك خلال تفقده لمستشفى الحميات بسوهاج، يرافقه الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوصى المحافظ خلال لقاؤه بالأطباء والعاملين بالمستشفى، بضرورة إنشاء وحدة جراحة مناظير، وغرفة للعناية المركزة وتحديث الأقسام الموجودة، في سبيل دعم منظومة العمل وتطوير المستشفى، مشيرًا إلى أهمية تشغيل جميع العيادات الخارجية في نفس التوقيت، وزيادة شباك تذاكر للسيدات وآخر للرجال، وتوسعة حجرة أخذ العينات وتوفير سرير للكشف علي المرضى.

وتفقد ايضًا أقسام المستشفى المختلفة من الاستقبال والصيدلية والعيادات الخارجية والقسم الداخلي والعزل، ووحدة الغسيل الكلوي ومحطة المعالجة الجديدة بها، وغرفة التعقيم ومعامل التحاليل .

وشدد محافظ الإقليم في نهاية الجولة علي أهمية تفعيل دور التدريب وخاصة لشباب الأطباء بالمستشفى لتلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم الطبية، واقترح سيادته عمل توأمة مع مستشفيات الحميات المتميزة بالمحافظات الأخرى، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بدعم المستشفى بالإمكانيات اللازمة من أجل توفير رعاية صحية متكاملة للمواطن السوهاجي.