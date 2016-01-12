صور| خطة لتنفيذ تطوير المركز الرئيسي للخدمات البريدية ببني سويف

استقبل اليوم المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، لبحث مشروع تطوير المركز الرئيسي للخدمات البريدية بمدينة بني سويف، بحضور اللواء أحمد رضا الديب، السكرتير العام المساعد، ورئيس قطاع مناطق بريد مصر الواسطى، ومدير عام بريد بني سويف.

حيث كلف المحافظ السكرتير العام باتخاذ اللازم لتقديم كافة التيسييرات اللازمة لإصدار تراخيص الهدم للمبنى القديم، وتذليل كافة العقبات لإقامة المركز البريدي الجديد على أحدث طراز، مطالبًا بتعميم هذا التطوير على مستوى مراكز البريد بمدن المحافظة السبعة، مع دراسة إمكانية ربط مكاتب البريد اليكترونيًا بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة تيسيرًا على المواطن ولسرعة إنجاز مطالبه وحل مشاكله.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن يراعي نموذج وتصميم المركز الجديد كافة سبل الراحة، لتقديم كافة الخدمات البريدية والحكومية وبشكل يعمل على تقديم خدمات جديدة للمواطن، و تخفيف العبء على مكاتب البريد وتقليل الزحام والقضاء على الطوابير، بما يتيح للمواطن الانتهاء من معاملاته الحكومية والبريدية بسهولة ويسر دون عناء.

ومن جانبه أشار الصغير إلى خطة الهيئة لتطوير مراكز الخدمة علي مستوى الجمهورية التي تقدم جميع الخدمات للعملاء لتحويل المكاتب البريدية إلى مراكز خدمة مميكنة لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية والحكومية، ليصبح البريد منافسًا حقيقيًا لمراكز الخدمات الخاصة، موضحًا أن الهيئة بدأت تنفيد الخطة الاستراتيجية الشاملة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات للمعايير الدولية لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، وهو ما تم بالفعل في بعض الأفرع وجاري العمل بالأفرع الأخرى، حيث شملت الخطة تطوير 412 فرعًا رئيسيًا على مستوي الجمهورية.