وفاة طالبة بجامعة القاهرة بعد «سحب أوراق الامتحان».. وطلاب: «عاوزين حق ميادة»

تعرضت طالبة بالفرقة الثالثة بقسم لغات شرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة، لأزمة قلبية ودخلت فى حالة إغماء خلال أداء امتحان إحدى المواد بالفصل الدراسى الأول، صباح اليوم الثلاثاء، عقب قيام المراقب بسحب أوراق امتحانها.

ونقلت إدارة كلية الآداب الطالبة فى سيارة إسعاف إلى مستشفى الطلبة، حيث إنها توفيت عقب وصولها إلى المستشفى.

ودشن الطلاب، “إيفنت” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للمطالبة بحق ميادة، وقالوا: “نعلم تمامآ ان الجامعة ليس بها قانونآ ينص على انه يوجد اى تعويض مادى لأهل الطلاب المتوفين داخل الجامعة ولكن نحن نعلم انه من الممكن ان تتخذ جامعة القاهرة قرار ايجابى بشأن هذا الموضوع و هذا ما نتمناه”.