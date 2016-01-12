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مذكرات حمادة إمام (1) - عندما قررت لعب الكرة لأحافظ على اسم والدي فدخلت الزمالك دون علمه

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مذكرات حمادة إمام (1) - عندما قررت لعب الكرة لأحافظ على اسم والدي فدخلت الزمالك دون علمه مذكرات حمادة إمام (1) - عندما قررت لعب الكرة لأحافظ على اسم والدي فدخلت الزمالك دون علمه

لم يفكر حمادة إمام في لعب كرة القدم إلا عندما شاهد الناس يلتفون حول والده في قاعة السينما، هذه هي الحلقة الأولى من مذكرات أسطورة الزمالك والكرة المصرية الراحل.

في شهر فبراير من عام 1968، كان الإسماعيلي بطل الدوري في العام السابق قبل أن تتوقف المسابقة في أعقاب نكسة يونيو، آثار الهزيمة بادية على الجميع لكن الحياة تسير تدريجيا نحو العودة إلى طبيعتها.

كان حمادة إمام في سن الخامسة والعشرين حين طلبت منه مجلة سمير أن يكتب مذكراته لقراءها من الأطفال والشباب، يرى هو كما يختتم تلك الكلمات أنه لم يحقق الكثير ليحكيه، لكنه يختار أن يبدأ بذكريات دخوله عالم الكرة.

هنا الحلقة الأولى التي يقدمها FilGoal.com لكم ويحكي فيها حمادة إمام الذي رحل عن عالمنا قبل أيام كيف بدأت علاقته بكرة القدم؟، ولماذا كان يرفض والده حارس مرمى التاريخي أن يلعب ابنه الكرة؟، وكيف كان يدخل نادي الزمالك دون علمه؟

تعرفونني جميعا باسم "حمادة إمام" وطبعا حمادة اسم الدلع لمحمد.. فتحت عيني في منزل كروي.. كل شبر فيه أو كلمة تتعلق بالكرة.. وجدت الكؤوس والميداليات والإشارات والأعلام التذكارية وصور المباريات تملأ كل ركن في المنزل والكلام عن الكرة كان يملأ أذني في كل دقيقة فقد كان والدي يحي إمام حارس مرمى مصر الدولي لمدة 11 سنة وعمي هو الحكم الدولي السابق حسين إمام.

يحكي إمام في مقطع آخر من المذكرات أن والده كان يخاف عليه من دخول الوسط الكروي. يشرح القرار: لأن كثيرا من اللاعبين لم يكملوا دراستهم ولكن خالي كان يأخذني دائما معه إلى نادي الزمالك لأشاهد المباريات دون أن يخبر والدي.وأحببت الكرة.. أحببتها كما قلت لكم لأني تربيت في بيت الكرة هي كل حاجة فيه.

لماذا اختار حمادة إمام أن يكمل مسيرة أبيه يقول: كان الأطفال يقولون لي أن أبويا مشهور وكنت أحس بشهرته لما نروح السينما والناس تتلم وتسلم عليه.. كنت أحس إني لازم أبقى لاعب كرة علشان أحافظ على اسم والدي وعلى شهرته كلاعب كرة.

دخول النادي كلاعب حدث دون معرفة الوالد أيضا يحكي إمام: ذات مرة وكنت في مدرسة الخديو إسماعيل، وكنت أمارس هوايتي للكرة حين لمحني كابتن علي شرف فأخذني من يدي وذهبنا سويا إلى نادي الزمالك، وخفت أن يعلم أبي بالأمر فيثور، ولكن كابتن علي شرف قال لي: أنا سوف أقنع والدك

انتظروا الحلقة الثانية والتي يحكي فيها حمادة إمام عندما لعب مع أشبال الزمالك مباراة أمام الأهلي وما نتيجة تلك المباراة؟ وما الذي فعله والده حين عرف بالأمر؟

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