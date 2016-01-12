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محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن تنظيم مراكز التدريب

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محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن تنظيم مراكز التدريب محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن تنظيم مراكز التدريب

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بشأن اللائحة التنظيمية لترخيص مراكز التدريب في إمارة أبوظبي.

ونص القرار على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط تدريبي قبل الحصول على الترخيص اللازم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وذلك وفقاً للأسس والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.

كما نص القرار على الشروط الواجب توافرها في أصحاب الترخيص والنظام الإداري لمركز التدريب والقواعد التي تحكم مقر وشعار وشهادة مركز التدريب ومتطلبات ومعايير الجودة التي يتعين على مراكز التدريب التخطيط لتطبيقها وذلك لتحقيق واستدامة مستويات عالية من الأداء الذي يلبي توقعات المتعاملين معها.

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