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الجيش السورى يحكم سيطرته على بلدة سلمى

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الجيش السورى يحكم سيطرته على بلدة سلمى الجيش السورى يحكم سيطرته على بلدة سلمى
سيطر الجيش السورى الثلاثاء على بلدة سلمى الإستراتيجية، معقل الفصائل المعارضة المسلحة والمقاتلة فى ريف اللاذقية فى غرب البلاد، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمى السورى.

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكرى قوله أن "وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تحكم سيطرتها الكاملة على بلدة سلمى والتلال والنقاط الحاكمة المحيطة بريف اللاذقية الشمالى".
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