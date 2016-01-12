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مقتل 47 من مسلحى "داعش" بنيران عراقية فى محافظة الأنبار

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مقتل 47 من مسلحى "داعش" بنيران عراقية فى محافظة الأنبار مقتل 47 من مسلحى "داعش" بنيران عراقية فى محافظة الأنبار

>لقى 47 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بنيران القوات العراقية المشتركة فى محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال قائد الشرطة الاتحادية رائد جودت - فى تصريح صحفى اليوم - إن القوات قتلت 20 إرهابيًا وجرح آخرين من "داعش" فى منطقة مكيشيفة، ودمرت ثلاث آليات تابعة للتنظيم، كما قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" بالجيش العراقي، خلال عملية عسكرية لتحرير المحور الجنوبى لمدينة الفلوجة أحد أهم معاقل داعش بالأنبار، 11 من مسلحى التنظيم وأبطلت 30 عبوة ناسفة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن - فى تصريح صحفى - أن القوات قتلت أيضًا فى منطقتى الكرمة وناظم التقسيم بالأنبار 7 إرهابيين آخرين، ودمرت سيارة رباعية الدفع مزودة برشاش أحادى وقتلت من كانوا على متنها.

وفى بغداد، انفجرت عبوة ناسفة وتسببت فى مقتل مدنى واحد وإصابة ثمانية عراقيين آخرين بمقهى شعبى بمنطقة المدائن جنوب شرقى مدينة بغداد، ولفت مصدر أمنى إلى أن اثنين من قوات الشرطة الاتحادية أصيبا أيضًا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق لدى مرور سيارة فى قضاء التاجى شمال بغداد.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
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مصر 365