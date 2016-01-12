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تقارير - سباليتي يقترب من قيادة صلاح في روما خلفا لجارسيا

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تقارير - سباليتي يقترب من قيادة صلاح في روما خلفا لجارسيا تقارير - سباليتي يقترب من قيادة صلاح في روما خلفا لجارسيا

(إفي): يسافر المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي اليوم للاجتماع مع الأمريكي جيمس بالوتا رئيس روما والتوصل لاتفاق بخصوص توليه مهمة تدريب الفريق نتيجة لعدم ثقته في المدير الفني الحالي، الفرنسي رودي جارسيا، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وقالت جريدة (كورييري ديلو سبورت) اليوم إن سباليتي الذي سبق له قيادة روما بين عامي 2005 و2009 سافر اليوم لميامي في الوقت الذي كان جارسيا يقود خلاله مران الفريق الأول.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المحتمل لن يعلن حال التوصل له إلا ليلا، خاصة وأن جارسيا من المقرر أن يقود المران المسائي للفريق الذي يضم محمد صلاح.

وتؤكد (كورييري ديلو سبورت) أن سباليتي اجتمع أمس الاثنين مع المدير الرياضي للنادي والتر ساباتيني حيث كان الحديث بخصوص توقيع عقد مدته عام ونصف.

وستكون الكلمة الأخيرة للرئيس بالوتا قبل اعطاء الضوء الأخضر والتصديق على المشروع الرياضي لسباليتي.

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