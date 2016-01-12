«شاكر» يستعرض أمام الرئيس خطة الوزارة لتوفير الكهرباء خلال الصيف القادم

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جرى اليوم اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واستعرض الوزير شاكر، خلال الاجتماع الجهود الجارية لاستكمال الخطوات النهائية للخطة العاجلة للوزارة من أجل توفير الطاقة الكهربائية وكذا ملامح خطة الوزارة للعام القادم.

وأكد وزير الكهرباء، أن الخطة تستهدف توفير الكهرباء للمواطنين وضمان انتظام التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف القادم، مشيرًا إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية بكافة محطات توليد الكهرباء، بما يضمن استمرارها في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية.

وأشاد السيسي، بتنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء التي أتت ثمارها المرجوة خلال صيف عام 2015 الذي شهد انتظامًا للتيار الكهربائي على الرغم من زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، ووجه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال الصيف المقبل مشيدًا بالتعاون الذي تبديه الشركات المصرية والدولية العاملة في مجال إنتاج الكهرباء في مصر.

وقام «شاكر»، بعرض الخطوات التنفيذية الجارية لجميع العقود التي إلتزمت بها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وبمساهمة فاعلة من قبل الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات التي تهدف إلى تحقيق زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.

وأشاد الوزير، بالوتيرة التي يتم بها تنفيذ مشروعات إنشاء المحطات الكهربائية بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، مؤكدًَا إلى أن معدلات التنفيذ تسبق الجداول الزمنية المقررة لذلك.

وناقش وزير الكهرباء عددًا من المشروعات الصينية في صر، من بينها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة لإنشاء محطة مائية لتوليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروعا محطتي إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بموقع الحمراوين، وتبلغ قدرة إحداهما 1980 ميجاوات، والأخرى 2640 ميجاوات.

وأضاف الوزير أنه من المنتظر أن يتم التوقيع أثناء زيارة الرئيس الصيني المرتقبة للقاهرة على مذكرتي تفاهم مع هيئة تأمين الصادرات الصينية، وبنك الصادرات والواردات الصيني.

وذلك في إطار مشروع التعاون المالي المشترك مع الجانب الصيني، الذي يهدف إلى تمويل مشروعات التعاون المشترك مع الصين في مجال إنتاج الكهرباء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أهمية إخضاع جميع مشروعات توليد الكهرباء من الفحم لدراسات بيئية دقيقة، وأن يتم تنفيذها طبقاً لأحدث وأدق المعايير الدولية، وبالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة وحمايتها من التلوث.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، ومن بينها تصنيع أبراج كهرباء الضغط العالي والكابلات والعوازل، بالإضافة إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بترشيد استهلاك الطاقة، أشار السيد الوزير إلى توزيع “ستة ملايين” لمبة موفرة للطاقة “اللد” على المواطنين، بالإضافة إلى نصف مليون من لمبات “اللد” لاستخدامها في أعمدة الإنارة بالشوارع.

وأشار «شاكر»، إلى افتتاح أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة 200 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 270 مليون يورو، وذلك بمنطقة خليج الزيت بمحافظة البحر الأحمر.