صور| محافظ بني سويف يحضر لقاء اللجنة النقابية لهيئة البريد ‎

شارك المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، في اللقاء الذي أقامته اللجنة النقابية للبريد بالمحافظة، ومنطقة بريد بني سويف، بقاعة مركز مؤتمرات الجامعة بكرنيش النيل، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عصام الصغير، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق أحمد عبد الحليم، ورئيس قطاع مناطق بريد مصر الواسطى، طلعت بليغ، ورئيس النقابة العامة سيد يوسف، ومدير عام منطقة بريد بني سويف، أشرف مصطفى وعدد من العاملين بالإدارة العامة لبريد بني سويف.

وفي كلمته أشار المحافظ إلى أهمية خدمة البريد في حياة المواطن مما يستوجب التطوير المستمر المتكامل لمنظومة الخدمات البريدية ومواكبة أحدث الاساليب في آداء هذه الخدمة الحيوية، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل التطوير كافة جوانب المنظومة ليتبوء البريد مكانته الحقيقية، مؤكدًا على الإستعداد الكامل من المحافظة لتقديم التيسييرات اللازمة لتنفيذ مشروعات هيئة البريد بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ التقى اليوم بديوان عام المحافظة، رئيس الهيئة القومية للبريد، لبحث مشروع تطوير المركز الرئيسي للخدمات البريدية بمدينة بني سويف، حيث وجه باتخاذ اللازم لتقديم كافة التيسييرات اللازمة لإصدار تراخيص الهدم للمبنى القديم، وتذليل كافة العقبات لإقامة المركز البريدي الجديد على أحدث طراز.