زيزو يوضح نتائج الاجتماع مع الإدارة.. وموقف السولية

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أن اجتماع اليوم الثلاثاء بين لجنة الكرة والإدارة كان فقط لوضع خطط المرحلة المقبلة.

وكان محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي قد اجتمع مع عبد العزيز عبد الشافي وسيد عبد الحفيظ وجوزيه بيسيرو عقب مران الثلاثاء.

وقال زيزو في تصريحات صحفية "لم نحسم الراحلين عن القائمة أو المنضمين للقائمة الإفريقية".

وأضاف "الاجتماع فقط كان لوضع خطط المرحلة المقبلة، وسنعقد اجتماعا آخر يوم الجمعة لحسم بعض الأمور".

وأردف "بالنسبة لصفقة عمرو السولية الأمر مازال في يد نادي الشعب ولم نحسمها حتى الآن".