منسق المعارضة السورية يقول أمريكا تراجعت عن موقفها بشأن سوريا

قال رياض حجاب منسق المعارضة السورية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها بشأن سوريا- بتخفيفها موقفها لاسترضاء روسيا- وحذر من أن المعارضة ستواجه خيارا صعبا بشأن إمكانية المشاركة فى محادثات السلام المنتظرة هذا الشهر.

وأضاف حجاب- الذى اختير فى ديسمبر منسقا للهيئة التفاوضية للمعارضة لقيادة المحادثات المستقبلية بشأن سوريا- إن الخلافات لا تزال قائمة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة بشأن جدول أعمال المحادثات.

وقال إن هناك تراجعا واضحا للغاية من جانب الولايات المتحدة مشيرا إلى قرار الأمم المتحدة فى ديسمبر كانون الأول الذى قال إن الولايات المتحدة ضغطت من أجله برغم ثغرات كثيرة.

وردا على سؤال بشأن السياسة الأمريكية بوجه عام تجاه سوريا قال حجاب إنه لا يعتقد أن التاريخ سيغفر لأوباما.

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