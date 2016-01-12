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جمعية بناة السد العالى تكرم 200 عامل وفني ممن شاركوا فى بناء السد غدًا الأربعاء

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جمعية بناة السد العالى تكرم 200 عامل وفني ممن شاركوا فى بناء السد غدًا الأربعاء جمعية بناة السد العالى تكرم 200 عامل وفني ممن شاركوا فى بناء السد غدًا الأربعاء

تنظم جمعية بناة السد العالي، فرع أسوان، احتفالية كبيرة مساء غدًا، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ56 لبناء السد العالي وذلك بحضور لفيف من بناة السد​ .​

وقال أحمد النوبي، الأمين العام المساعد لجمعية بناة السد العالي، في أسوان أن الاحتفالية سوف تقام في الاستراحة الكبرى بالسد العالي، في الساعة السادسة والنصف من مساء غدًا الأربعاء، بحضور صبري العشماوي، رئيس جمعية بناة السد العالي بالقاهرة، والدكتور حسين الشافعي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية، والمهندس عمرو محمد، رئيس شركة المحطات المائية بأسوان، وقيادات الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان​ .​

وأضاف أن الاحتفالية سوف تتضمن تكريم نحو 200 عاملًا وفنيًا ومهندسًا من قدامى بناة السد العالي ومنحهم شهادات، تقديرًا لدورهم الكبير في بناء السد العالي خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.

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